Califican de “acoso” los mensajes y post en redes sociales de Kanye West con los que trata de recuperar el amor de Kim Kardashian

La relación amorosa entre el rapero Kanye West y Kim Kardashian no acabó en buenos términos y parece que con el paso de los meses las cosas solo han empeorado, pero, mientras Kim ha procurado hacer todo al margen de la ley y tras puertas, es Kanye quien ha estado tomando unas decisiones muy cuestionables y hasta se ha calificado de “Acoso”.

“Me acusó de robar”: Kanye West se pelea con Kim Kardashian por redes sociales pic.twitter.com/0Xfjmj1vH1 — Relajaox100pre (@relajaox100pre) February 13, 2022

Durante los últimos meses, el rapero se ha dedicado a enviar por todos los medios posibles mensajes a su ex para intentar convencerla de volver con él, cosa que Kim, por sus acciones y su actual relación con el comediante Pete Davidson es más que obvio que no quiere hacer. Pero esto parece no importarle en lo absoluto a Kanye.

Las redes se indignan por las recientes acciones de Kanye West y califican de “acoso” los mensajes que ha enviado a Kim Kardashian

Kanye West se ha puesto a sí mismo en una posición muy comprometida debido a la gran cantidad de acciones impulsivas en torno al tema, llegando incluso a meter a sus hijos en la polémica. El rapero no solo ha utilizado sus redes sociales para buscar generar presión hacia Kim Kardashian y procurar que vuelva con él, sino que ha conseguido otros medios para acosarla.

Durante una presentación en vivo en un concierto benéfico, el rapero improvisó todo un verso, el cual dedicó a su ahora ex esposa. Por otro lado, se ha referido a ella como su “esposa” en varias ocasiones, mucho después de que su proceso de divorcio haya comenzado. Además, el 14 de febrero envió un particular regalo a la casa de la socialité.

El pasado día de San Valentín, Kanye West envió un camión adornado con la frase “MY VISION IS KRYSTAL KLEAR” (Mi visión es Klara como el Kristal) con una cama llena de flores, lo cual muchos consideraron un caso de acoso evidente, a esto se le suma que, el rapero compró una casa justo frente a la residencia de la madre de sus hijos.

Esto ha llamado la atención de los medios y fans en las redes, quienes se han comenzado a preocupar de nuevo por la salud mental de rapero y lo que puede llegara hacer, en especial luego de la salida de su último single, en el cual habla sobre cómo quiere darle una paliza al nuevo novio de Kim Kardashian, Pete Davidson.

Con respecto a esto, recientemente el medio Jezebel se puso en contacto con una abogada para saber más sobre el acoso y ciberacoso. Annie Seifullah, miembro de la firma legal, Goldberg Law comentó “El hecho de que el abusador esté usando tecnología o usando otras personas o haciéndose pasar por cuentas para continuar contactando y amenazando, molestando, acosando al objetivo, no lo hace menos aterrador o intrusivo”.

Kanye West acepta haber estado acosando a Kim Kardashian, pero parece que no se arrepiente

La abogada también aclaró que “Los objetivos de este tipo de abuso saben que una vez que se separan físicamente, seguirán siendo el sujeto y el objetivo de la obsesión de la ex pareja. Y cuando la ex pareja abusiva ya no tiene control físico o emocional de la víctima porque ha dejado la situación, la ex pareja a menudo recurre a causar estragos alrededor de su objetivo para mantener el poder”.

Recientemente, Kanye se sinceró con sus millones de seguidores y aceptó que su comportamiento no era el adecuado, pero poco después, volvió a publicar fotos de Kim Kardashian.

