Carla Cáceres vuelve a arremeter contra Hardcorito: “No sabe ni en qué colegio va su hija”

Carla Cáceres volvió a referirse a la paternidad de Cristián Jara, el exchico Yingo conocido como “Hardcorito”, luego que lo acusara como padre ausente y éste se defendiera negando los dichos de la exparticipante de Calle 7.

En conversación con el programa Zona de Estrellas, Cáceres aseguró que tras la polémica de la semana pasada, “no he podido nunca entablar una conversación con Cristián porque tiene una personalidad muy difícil, él siempre tiene una reacción negativa cuando le quieres hablar de alguna responsabilidad”.

Cáceres aseguró que Hardcorito se hace cargo económicamente de la niña desde que tiene 2 años, pero no tiene una relación cercana con ella.

“Llevo siete años llevando una carga, no solo económica. Yo nunca he hablado de pensión de alimentos, él hace cinco años que no hace un reajuste de pensión”, reveló.

“No tiene idea a qué colegio va su hija”

Cáceres ahondó en la paternidad de Jara, asegurando que “él no sabe ni a que colegio va su hija, no tiene idea al jardín que iba y a fin de año me pregunta si puede ir a la graduación. Una vez ella tenía que hacer una disertación y lo que hizo fue pedirle a una vecina”.

“Desde que salió de Yingo que no ha construido absolutamente nada, estoy convencida que él no quiere ser un padre responsable”, reveló Cáceres.

Asimismo detalló que “Yo no recibí violencia física, pero recibí mucha violencia psicológica por parte de Cristian, fui tratada por La Casa de la Mujer por si necesitan pruebas”.

“Le ha dado todas las instancias para que vea a su hija, y él decidió solo una vez a la semana, él decide no tener responsabilidades, porque él no participa y no sabe si mi hija sabe leer, si sabe sumar, no tiene idea de nada”, agregó.

Y cerró: “Él le falta el respeto al subir una foto a Instagram diciendo que es el mejor papá del mundo…Si él no va a ser un papá presente sino solo de pensión, mejor que no esté”.