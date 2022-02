Carla Jara no descarta la idea de tener un segundo hijo con Francisco Kaminski: “Ha sido un camino muy difícil”

Carla Jara interactuó con sus seguidores en redes sociales, en donde respondió algunas preguntas de diferentes usuarios, entre ellas si tendría un segundo hijo con Francisco Kaminski.

Recordemos que Carla y Francisco están casados desde el 2017, pero están juntos hace casi 10 años. A partir de esta relación, tuvieron a su primer hijo, Mariano.

En este contexto, la influencer comentó que existe posibilidad de un segundo embarazado para darle un a su primer retoño.

“Esto me lo preguntan mucho, siempre. No ha sido fácil, ha sido un camino muy difícil pero no pierdo la fe”.