Claudia Conserva se molestó por cyberbullying que recibió Michelle Carvalho: “¿Qué les pasa a esas personas tan miserables, tan pobres y tan malas?!”

La animadora de Milf, Claudia Conserva, aprovechó su espacio en el programa para criticar duramente a los usuarios que atacaron a Michelle Carvalho a través de redes sociales. La animadora les mandó un fuerte mensaje y reflexionó sobre el tema.

Recordemos que hace unos días la modelo brasileña publicó algunos de los mensajes que le llegaban a través de redes sociales, en donde los cibernautas la comentaban sobre su apariencia.

La conductora lamento los dichos sobre el cuerpo de la exchica reality. “Una cabra que ha dicho que tuvo un año súper difícil y que recibe este tipo de mensajes. Qué fuerte, qué maldad. Más allá de este caso, no deja de hacerme ruido la gente mala”.

“Gente que no construye nada y que solo se dedica a destruir. Están los que construimos y a otros que se sientan a encontrar que todo es una mierda”, comentó molesta.

“A veces uno ve la foto de alguien y opina, pero de ahí a agarrar tu celular y escribir solo para herir. ¿Qué pasa?”, preguntó al aire.

Segundos después, y tras darse una discusión con sus compañeras de espacio, agregó una reflexión a sus dichos: “Uno se da cuenta porque a veces hace el ejercicio y pincha a la persona que te hizo bolsa, y son cuentas falsas con el solo objetivo de tirarte mala onda y hacerte daño”.

En la misma línea, le mandó un mensaje a los usuarios de las redes sociales: “¡¿Qué les pasa a esas personas tan miserables, tan pobres y tan malas?! Eso se devuelve chiquillos, no lo hagan. No lo digo por nosotras, no lo hagan con nadie. Si no tienen algo bueno que decir de otra persona, mejor quédense callados”.

“Si no les gusta la foto de Michelle Carvalho, dejen de seguirla, si no les gusta el programa, por ejemplo, no lo vean; hay miles de cosas por ver al lado”, cerró.