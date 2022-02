Daniel Fuenzalida cuenta su impactante secreto para evitar encerronas

Daniel Fuenzalida reveló en “Me Late”, su infalible secreto para evitar ser víctima de encerronas y portonazos.

“Yo lo que hago queridos televidentes, es que cuando voy a tomar un trébol o avenida chica donde me puedan hacer un portonazo, debajo del asiento saco una baliza azul, la enchufo y la pongo en el techo como si fuera Investigaciones”, confesó ante la risa de los panelistas.

“Voy y pongo mi baliza azul y la gente se empieza a abrir”, agrega, al mismo tiempo que explicó que un amigo le preguntó qué pasaría si la PDI lo descubría: “señor páseme el parte, prefiero eso”.

Encerronas a cualquier hora del día

La periodista Constanza Roberts fue víctima de una encerrona, cuando se dirigía a su casa en la comuna de Colina.

El video del delito comenzó a hacerse viral- por la maniobra de retroceso- sin saberse aún que la víctima era la conductora de televisión.

Se bajaron sujetos en el enlace de Vespucio Norte con Los Libertadores para robarle el vehículo a la mujer, quien retrocedió y esto provocó que los delincuentes huyeran.

“Sólo agradecer a todos mis ángeles guardianes que no nos paso nada…. Y ni idea cómo reaccione así porque solo fue instinto, (irresponsabilidad, supervivencia, no sé…..)de verdad q nunca se me pasó por la cabeza que me podían disparar, gracias a dios que no lo hicieron. Si alguno de los 6 que iba en ese auto lee esto, no les tengo miedo, ni rabia, simplemente lástima”, dijo la periodista.