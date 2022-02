El poderoso discurso de Emma Thompson: “a las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos”

Emma Thompson no solo es una laureada actriz ganadora del Emmy o BAFTA, sino también una mujer como cualquiera que ha tenido que sufrir en carne propia la gran presión social para lucir de determinada manera.

De hecho, un reciente desnudo en su película ‘Good Luck To You, Leo Grande’ la ha hecho reflexionar sobre cómo muchas veces ellas prefieren esconder su figura por no cumplir con los cánones de belleza irreales.

La protagonista de importantes proyectos como Nanny McPhee y Cruella aseveró en el Festival de Berlín que a las mujeres se les exige con mayor dureza tener ciertos atributos físicos y mucho más aún si están en la industria del cine.

Emma Thompson alza la voz por las mujeres

“A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos”, comenzó diciendo la artista de 62 años.

“Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos: todo está mal con nosotras. Y tienes que mostrarte de una forma concreta. Intenta ponerte delante de un espejo, quítate la ropa, mírate y no te muevas”, agregó.

“No hagas nada, simplemente no te muevas. Acéptalo y no te juzgues. Hice algo que nunca había hecho como actriz”, aseveró la británica recordando el desafío que significó confrontar sus mal llamadas ‘imperfecciones’ según la sociedad.

En la cinta, ella interpreta a Nancy, una mujer de 55 años que se ha quedado viuda y que busca establecer conexiones personales y sexuales.

Por esta razón, tuvo que despojarse de la ropa y su imagen fue exhibida sin editar y sin someterse a ningún tratamiento estético.

“No entiendo por qué nos deberíamos hacer algo así (cirugía estética) a nosotros mismos. Sinceramente, tengo la opinión de que hacerte un cortecito por aquí para no dar la impresión de que está pasando lo que de verdad está pasando, que estás envejeciendo, que es algo natural, sea una forma de psicosis colectiva actual”, expresó.

De acuerdo con El País, su mensaje sobre la imagen corporal desató los aplausos de los asistentes en la conferencia de prensa y también se volvió viral en las redes sociales.