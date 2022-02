Karol G comparte unas candentes fotos y deja a sus seguidores con la boca abierta

Karol G definitivamente es una de las artistas más queridas en Latinoamérica, no solamente por su talento, sino porque tiene una gran personalidad y un gran corazón. Ahora su nombre está sonando más que nunca, no solamente por su nueva música, sino precisamente por la nueva relación de Anuel AA, pues a pesar de que ella no tenga nada que ver con el asunto, es cierto que muchos de los seguidores están comparando a las dos mujeres, además porque por parte de la colombiana, con su nueva canción “Mamii” muchos afirmaron que era una indirecta al mismo puertorriqueño, lo que generó que por parte de Yailin también hubiera una respuesta, pues la boricua compartió un video cantante en sus historias y afirmando que era con ella con quien se iban a casar porque ella hacía las cosas mejor.

Obviamente los seguidores en redes sociales no han dejado pasar la oportunidad y muchos han cogido bandos, unos se han ido apoyando a la nueva novia de Anuel AA y otros siguen apoyando a la colombiana, por eso no han dejado pasar las fotos tan insinuantes que ha compartido en redes sociales, pues aparecía Karol G casi que desnuda en medio de la playa, comparandose la misma sirenita, pues llevaba una linda flor en la cabeza con el texto “Foticos mías en el mar, mi lugar favorito tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural , lo perfecto celebrando la vida , las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños Tuve un cumpleaños muy felizy todo el amor increíble que ustedes me regalan lo hizo aún más especial Gracias por tanto Los amo mucho pues” afirmó la colombiana y por supuesto recibió muchos comentarios de amor “Bichota acuática” “La patrona, la jefa”