Mira quiénes son los guapos protagonistas de ‘Al viento’, la película romántica juvenil de Netflix

Una de las producciones que busca derrumbar el éxito de ‘A través de mi ventana’, es Al viento, una trama que llegó en Netflix para demostrar que el romanticismo está en el aire y se adapta a cualquier edad.

Es por ello que son cada vez más quienes se han sentido atraídos por esta película que apunta a ser la favorita de este mes del amor y la amistad debido a su temática ligera, refrescantes paisajes y guapo elenco que está impactando a los suscriptores de Netflix. Así que si aún no te has sumergido en esta historia, no dudes en hacerlo, ya que más allá del romance se vive una experiencia auténtica en la playa y un grupo de chicos muy atractivos.

De ahí que el número de seguidores de estos actores se haya incrementado de la noche a la mañana, pues el impacto ha sido tal que son cada vez más quienes han revisado las cuentas personales de Instagram de sus personajes favoritos que están acaparando toda su atención.

¿Quiénes son los guapos protagonistas de Al viento, la película romántica juvenil de Netflix?

Como han podido apreciar los fans de Al viento esta producción es muy fresca y posee una gran cantidad de personajes, esto hace más complejo que se haga un especial énfasis o exista interés en uno en particular, sin embargo sus protagonistas se han robado el corazón del público, pues consideran que tienen una increíble conexión que pocas veces suele encontrarse en este tipo de producciones juveniles románticas.

Por eso, para que conozcas más de cerca a estas estrellas, te presentamos más detalles de sus carreras y trabajos anteriores que te permitirán descubrir más de su talento y personalidad:

Sonia Mietielica es Ania

Esta joven para muchos no es muy conocida o por lo menos no a primera vista, sí cuenta con una trayectoria muy significativa y exitosa en la que ha podido demostrar su talento a través de producciones como: Miracle Sellers, Tenderness y Werewolf. Esta última es una de las más recientes y con la que muchos han podido identificarla luego de este estreno en Netflix.

En esta película se muestra como una chica muy luchadora, soñadora y esperanzada en encontrar un destino mejor incluida su suerte en el amor. Ella está dispuesta a todo y por eso es que ha captado la atención de todos, además por su belleza con la que ha enamorado a sus nuevos seguidores a través de Instagram.

Jakub Sasak es Michal

Este joven es también toda una personalidad en el mundo de la actuación, pero no es sino a través de ‘Al viento’ que se ha podido destacar porque traspasó fronteras a través de la plataforma streaming en la que además ha enamorado con su belleza y su naturalidad. Y es que en esta película deja claro que es capaz de asumir roles desde los más joviales hasta los más profundos y con los que rompe estereotipos.

De ahí que su fama se ha incrementado con esta trama que está posicionándose como la mejor de esta temporada.