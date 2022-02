Patricia Maldonado aconseja a Tonka Tomicic que “agarre sus cositas y se vaya”

El escándalo que ha supuesto para Tonka Tomicic la investigación que la PDI realiza a su marido, Marco Antonio López Spagui, conocido en el ambiente artístico como Parived, por el caso de las joyas robadas, y en el que la animadora aparecería involucrada con unos cheques suyos para la compra de diversas especies, fue abordado este miércoles por Patricia Maldonado en su habitual streaming de Youtube “Las Indomables”.

Ahí, la expanelista del Mucho Gusto de Mega lanzó duras críticas a la pareja de la animadora de Canal 13, a quien aconsejó que “agarre sus cositas y se vaya” del país.

Comete un acto ilegal, pues que lo pague. Y si ese hecho ilegal me involucra a mí, como nombre, y hace que mi nombre se vaya a la cresta, que agarre sus cositas y se vaya. — Patricia Maldonado

Los consejos de Maldonado a Tonka

“La verdad es que esto es un cagazo grande (...) es un cagazo del porte de un buque, para qué estamos con leseras”, apuntó Maldonado, quien dedicó algunos minutos de su espacio en la web para mostrar su desagrado al accionar del marido de Tonka.

Esto se da en medio de la investigación a su marido, Parived, por el contrabando de joyas y relojes de lujo.👇https://t.co/Bip3r3iqNU — Publimetro (@PublimetroChile) February 17, 2022

“Voy a ser muy responsable en lo que voy a decir. Yo no tengo porqué hacerme responsable de algún hecho ilegal que cometiera mi marido. Yo no me hago responsable”, afirmó la artista, quien remarcó que la animadora deberá tomar una decisión complicada por culpa de su marido, pero necesaria en este momento.

“(Parived) comete un acto ilegal, pues que lo pague. Y si ese hecho ilegal me involucra a mí, como nombre, y hace que mi nombre se vaya a la cresta, que agarre sus cositas y se vaya”, afirmó, al tiempo que aseguró que en el caso de haberle sucedido a ella algo similar al entuerto judicial de Tonka, habría evitado el silencio de la figura de la señal de Andrónico Luksic.

El esposo de Tonka Tomicic es investigado en medio de una causa por contrabando de joyas y relojes robados.👇https://t.co/5bDeF0HVoI — Publimetro (@PublimetroChile) February 17, 2022

“Es una cosa personal. Cada persona reacciona como estime conveniente, pero yo no podría aceptar ni permitirlo, porque soy una vieja jodida y lo fui siempre. Si te quieren tanto y te aman tanto. ¿Cómo un hombre se va a meter en un forro sabiendo que tu mujer, es conocida, es famosa? Me metes en el manso forro (...) mira que yo he firmado cheques sin ningún problema. Ahora, si mañana aparezco vinculada con los relojes robados, que Jorge (Pino, su esposo) se compre un pasaje a Marte, donde se lo raptaron una vez poh, más le vale. ¿Por qué no podrías pasar tú un cheque a tu pareja?”, finalizó.