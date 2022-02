Autora de Sex and the City quedó “sorprendida” con los giros de historia en “And Just Like That”

Series similares a And Just Like That La serie de HBO Max culminó dejando a sus fans emocionados.- Instagram

Uno de los grandes eventos televisivos del 2021 fue el estreno de la tan esperada continuación de “Sex and the city”, la cual llegó a la plataforma HBO Max y consiguió un inmenso éxito, en especial por la forma en la que hizo crecer el universo. Ahora, la autora de los libros originales ha dado su opinión sobre cómo se desarrolló la historia en “And Just Like That”.

Durante el principio de la década de los 2000, la producción de HBO, “Sex and the city” llegó a la televisión internacional para marcar un antes y un después en las historias protagonizadas por mujeres y en el uso de la moda como tema central, pero “And Just Like That” ha tenido el valor de dar un par de vueltas a la historia y sus personajes que nadie esperaba.

Candace Bushnell, autora de los libros de “Sex and the city” reacciona a los giros de “And Just Like That”

HBO estuvo coqueteando duran mucho tiempo con una secuela de la amada historia de Carrie Bradshaw y sus amigas, cosa que los fans estuvieron pidiendo con cada vez más fuerzas, finalmente se llevó a cabo y no solo logró complacer a los seguidores de la serie original, sino que la nueva entrega ha sabido ganarse a un nuevo público.

En gran parte esto se debe a los atrevidos giros que los productores y guionistas se han atrevido a hacer a la historia y los personajes y, además, al hecho de no solo depender de generar nostalgia en los televidentes, sino que es una historia que puede sostenerse por sí sola. Habrá que ver qué opina Candace Bushnell al respecto.

Bushnell nació en Glastonbury, Connecticut y en 1996 publicó una antología de libros que acabó por llevarla a la fama y por ser adaptada por HBO en la serie original. La autora recientemente concedió una entrevista a The New Yorker en la cual criticó la nueva entrega de la historia por la forma en la cual se comportan los personajes que creó.

“Estoy realmente sorprendida por muchas de las decisiones tomadas en la nueva serie” dijo Candace, quien además aprovechó para hablar sobre la gran diferencia entre sus libros y los productos de televisión “es un producto de televisión, hecho con Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker. HBO decidió volver a poner esta franquicia en sus manos por una variedad de razones, y esto es lo que se les ocurrió”.

Por otro lado, la autora criticó la forma en la que los personajes principales parecen haberse quedado en el pasado y no entienden los cambios en cultura que traen las nuevas generaciones y la mayor flexibilidad en los roles de género. Además, afirmó que ya no es capaz de relacionarse con Carrie, personaje que estaba basado en ella.

Según Candace Bushnell, ya no puede seguir viéndose reflejada en el personaje de Carrie Bradshaw

Si bien, tanto en los libros como en la serie original, Carrie solía ser un reflejo de la autora, con la llegada de “And Just Like That” Candace ha confirmado que le cuesta mucho relacionarse con ella. “He dicho esto, pero cuando el personaje de Carrie se acuesta con Mr. Big después de casarse con otra persona, es cuando siento que el personaje se está convirtiendo en algo más que yo”.

La autora concluyó “Carrie Bradshaw terminó siendo una mujer peculiar que se casó con un tipo realmente rico. Y esa no es mi historia, ni ninguna de las historias de mis amigos. Pero la televisión tiene su propia lógica”.

