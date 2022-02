Doña Cuquita revela cómo han sido estos primeros meses sin Vicente Fernández

El pasado 17 de febrero fue una fecha muy dura para la familia de Vicente Fernández pues fue el día que el cantante estaría cumpliendo 82 años, por lo que sus hijos y su viuda, Doña Cuquita, lo recordaron.

El mexicano falleció el 12 de diciembre producto de complicaciones de salud, por lo que la pérdida todavía se siente muy reciente y la tristeza empaña los días de la familia.

Todos se reunieron en el rancho Los Tres Potrillos para rendirle homenaje al patriarca, en el que le revelaron una estatua y contó con la participación de los hijos que procreó la pareja: Vicente Jr. y Gerardo, solo faltó Alejandro Fernández.

Así es como Doña Cuquita ha lidiado con el duelo por la pérdida de Vicente Fernández

“Yo creí que estaba muy bien preparada y creo que sí estoy preparada, los dos meses se me han pasado con tristezas y normal. Esto ya pasó, no tiene remedio y no puedes hacer nada, así es que yo adelante”, expresó, según Quién.

Sin embargo, Doña Cuquita también aseveró que lo tiene siempre muy presente porque se le aparece todos los días con algunas manifestaciones que la hacen sentirlo cercano.

“Nunca se me va a ir, yo siento que él está aquí, para mí él no se va”, dijo. “Es increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha, con todo, se me forma una cruz diario, pero yo le digo: ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’”.

Igualmente, reveló que todos los días a las cinco de la tarde le reza el rosario frente a su tumba, lo que le ayuda a sentirse reconfortada y más fuerte en medio de su pérdida.

“Él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras”, resaltó.

El evento privado además contó con la presencia de su bisnieta Carlota, hija de Sissi Fernández, quien es hija de Vicente Fernández Jr, como el resto de sus nietos y bisnietos.