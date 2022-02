¿Es verdad que Belinda y Nodal pueden devolver el anillo a la joyería?

Cuando Christian Nodal le propuso matrimonio a Belinda, el cantante de música mexicana selló su compromiso con un hermoso anillo con un diamante en corte esmeralda de 12 quilates.

El anillo tiene un valor estimado de 3 millones de dólares, y el año pasado el joyero de Angel City Jewelers (sitio donde Nodal compró el anillo), Ricardo Casares, habló sobre la joya en el programa “Venga la Alegría”.

Belinda pagaría 21 mdp si se queda con el anillo de compromiso, ¿por qué? Twitter @elaca13

El mencionó que Christian Nodal se enfocó mucho en la calidad, en concreto dijo: “Él es un chico muy listo, él quería tener algo de la mejor calidad posible. No puedo decir cuánto gastó en el anillo, pero sí puedo decir que el valor del anillo es de más de 3 millones de dólares”.

¿La joyería acepta o no devoluciones?

Los presentadoras del programas al saber el valor tan alto de la joya, le preguntaron a Ricardo Casares si en el caso de que la pareja cancelara su compromiso, existía o no la posibilidad de que recibieran nuevamente el anillo.

A lo que el joyero contestó de que en caso de que la boda fuera cancelada, ellos no tendrían ningún problema en hacer una devolución del dinero. Sin embargo, aclaró que la persona que compró el anillo debe ir personalmente a la joyería a devolverlo y así corroborar su identidad.

En todo caso, esta entrevista fue hecha en mayo del año pasado, cuando la pareja ya estaba comprometida, de unos meses, y no había señales de una posible ruptura o nada.

Christian y Belinda

“Tenemos que investigar, pero en el peor escenario, nosotros siempre trabajamos con clientes y sí aceptamos devoluciones. Pero no creo que eso sea un problema, esperemos eso nunca pase”, explicó el joyero en ese entonces.

Pero ni Belinda, ni Christian Nodal han dicho que piensan hacer con el anillo. El cantante de música norteña fue el primero en dar un comunicado oficial confirmando los rumores que se venían dando desde hace unas semanas, y pidió respeto para el dolor de ambos.

Hace unos días, Belinda quien se había mantenido callada, habló sobre su ruptura a través de Twitter, donde le agradeció a sus fanáticos todo el apoyo y dijo que ahora se enfocaría más en su bienestar personal.

Sin embargo, tras el anuncio de que su compromiso se había acabado, muchas personas a través de las redes sociales empezaron a preguntar qué pasaría con el costoso anillo.

¿Belinda debería devolver el anillo de compromiso?

El tema principal tras conocerse sobre la ruptura de los cantantes no se enfocó en el motivo del rompimiento, ya que la gente empezó a discutir sobre que debería hacer Belinda con el costoso anillo de compromiso.

Y es que como se mencionó anteriormente, el valor del anillo supera los 3 millones de dólares, una cifra sumamente alta, por lo que muchos expresaron que la intérprete de “La niña de la escuela” debería devolverle el anillo a Cristian Nodal puesto que no se casará con él.

Mientras que otra parte opina que, como el anillo fue un regalo por parte de Nodal a Belinda en un momento que quería expresar su amor por ella, no debería devolverlo.

Para la conductora, Raquel Bigorra, Belinda no debería devolver ningún regalo a su ex. “No, lo caído, caído [...] yo pienso que cuando alguien te da un obsequio, no es un obsequio de apartado, es como una muestra de amor [...] ¿por qué lo vas a regresar?, es como que le regreses las flores, es como que le regreses los besos, es como que le regreses las metidas de mano”, expresó.

Además, añadió lo siguiente: “Hay gente que dice que una mujer decente, a quién le importa, debe regresar el anillo. En mi caso, nunca regresé ningún anillo porque yo pienso que un anillo no es un depósito”.

