¿Laura Londoño canta las canciones de ‘Gaviota’ en “Café con aroma de mujer”?

Laura Londoño está viviendo un momento de ensueño en su carrera artística gracias a su extraordinaria actuación protagónica en la reversión homónima de Café con aroma de mujer.

En la piel de Teresa Suárez, alias “Gaviota”, la estrella ha mostrado un gran talento, profesionalismo y entrega con el que se ha robado por completo los corazones de las audiencias.

No obstante, la protagonista de este melodrama que arrasa en Netflix no solo ha logrado ganarse el cariño del público por su personalidad y su belleza, sino también con su poderosa voz.

A lo largo de la historia, ya sea mientras recoge los granos de café en el Eje Cafetero colombiano o sobre distintos escenarios, “Gaviota” deleita entonando a todo pulmón distintas canciones.

As de corazones, Amor, qué me hiciste o Cuánta farsa son algunos de los temas en esta nueva versión con los que el personaje de Londoño ha estremecido a todos en la trama.

Por esto, ante el don para cantar que tiene la aguerrida y romántica enamorada de Sebastián Vallejo en la trama, muchos se preguntan quién es la voz detrás de las canciones en la novela.

¿Quién canta las canciones de la nueva versión de Café con aroma de mujer?

En el mundo de los melodramas, es muy común que actores doblen a cantantes profesionales cuando interpretan personajes que cantan con destreza en una producción.

Sin embargo, en la última versión de Café con aroma de mujer, Laura Londoño no solo conquista con su impecable trabajo actoral en los zapatos de “Gaviota”, también con su maravillosa voz.

Y es que, aunque muchos no lo sabían, la actriz también tiene un gran talento para el canto y se encargó de interpretar cada uno de los temas musicales que se escuchan en este melodrama.

Al respecto, la intérprete se ha abierto en diferentes oportunidades en donde ha expresado que la música siempre ha sido su amante, pero la miraba desde la distancia hasta que “Gaviota” llegó.

“No me había pasado, es la primera vez que un personaje me exige cantar y ¡uff!... para mí esto ha sido la cereza del pastel”, confesó en entrevista a la revista Aló sobre cómo fue actuar y cantar a la vez en el teledrama estrenado en 2021.

“Me ha enfrentado a muchos miedos, a muchos temores, pero también me ha hecho, así como esta Gaviota, literal, abrir las alas y mandar y aprender a volar y aprender a cantar y aprender a confiar en mí en ese aspecto”, expresó.

La carismática artista confesó que, al igual que el rodaje de la trama originalmente escrita por Fernando Gaitán, las sesiones de grabación eran agotadoras y retadoras pero disfrutables.

“Es lo que más me gusta. La verdad, me encanta. Me metía jornadas larguísimas al estudio de grabación, pero las disfrutaba mucho; son muy agotadoras y largas, cante y cante y hágale y hágale, pero gozadísimas”, reconoció.

Laura se doblaba a sí misma en Café con aroma de mujer

Asimismo, señaló que después de grabar tanto su propia versión de las canciones de la novela original como las producidas para esta adaptación, ella además debió afrontar el reto de doblarse a sí misma en escena.

“Luego, cuando llegábamos al set, pues claro sonaban las canciones que yo había grabado en un estudio, tenía que doblarme a mí misma, entonces es como doble trabajo porque el lip sync tiene que encajar perfecto. Era muy emocionante, realmente es muy bonito”, detalló.

En la plática con el medio, la estrella colombiana también contó que desde temprana edad descubrió su aptitud para el canto y avivó su amor por la música con distintas lecciones.

“De chiquita estuve en un coro en Medellín que se llama Canto Alegre; siempre eso estuvo en mi vida. Estudié piano, ya no toco piano, lo tengo muy abandonado, pero la música siempre ha estado muy cerca de mí”, compartió.

“Fue cuando salí del colegio y me dediqué a la actuación de lleno que abandoné también de lleno la música, pero ahí fue cuando empecé a mirarla siempre de lado y decía ‘¿pero por qué?, ¿qué pasó, por qué la abandoné?, ¿pero qué voy a hacer con esto?, esto me gusta”, contó.

“Entonces, finalmente, encontrar la oportunidad de hacerlo aquí —repito— creo que ha sido la cereza del pastel”, enfatizó para finalizar sobre el hito en su trayectoria que ahora le abre la puerta a comenzar una carrera en el mundo de la música.

Cabe destacar que Londoño no solo sorprendió a los espectadores con su melodiosa voz en Café con aroma de mujer, también a varios de sus compañeros de elenco, como Katherine Vélez.

“Entre los tremendos talentos que tiene Laura Londoño es que canta precioso. Y canta con unas ganas, como desde las vísceras, y eso es lo que necesitaba este personaje (de Gaviota)”, dijo la actriz detrás de la mamá de la protagonista de esta trama, según Pulzo.