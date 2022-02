Lo que no se vio de entrevista a Iván Cabrera: “Cuando salía con Gala, yo la invitaba, yo sacaba mi humilde Cuenta Rut para pagar”

Luego del escándalo en que se vio envuelto Iván Cabrera, cuando su expolola Antonella Mareco lo acusó de drogarla, grabarla sin consentimiento y de violarla, para luego decir que todo era mentira, el bailarín dio una extensa entrevista a Radio Agricultura.

Hay que recordar además que Mareco hizo las acusaciones cuando el “Potro” ya había hecho oficial su relación con Gala Caldirola.

En aquella conversación que tuvo con Mariela Sotomayor, Cabrera dijo que “yo estaba sentado en el sillón mirando el balcón, de un quinto piso diciendo ‘si me tiro tengo que saltar muy alto y de cabeza tirarme para abajo, porque son cinco pisos, no quiero quedar postrado y mas encima acusado”, revelando que tuvo pensamientos suicidas.

Y la periodista dijo en “Me Late”, que hubo partes que no salieron a la luz.

“Cuando llegamos a la parte de Gala me empieza a hablar de lo que vivió con ella, porque me dice ‘yo me tuve que aguantar que mucha gente en redes sociales me tuviera que decir: otra boca más para alimentar para el Huaso Isla, mira la minita que te agarraste, resulta que el marido los va a mantener a los dos’”, dijo Sotomayor.

Además precisó que “me dice ‘yo nunca lo he dicho, pero cuando salía con Gala, yo la invitaba, yo sacaba mi humilde Cuenta Rut para pagar cada vez que yo salía con ella, a mí nunca nadie me pagó nada”.

Gala Caldirola e Iván Cabrera (Instagram)

La penalista de “Me Late”, explicó que estas afirmaciones no salieron en la entrevista, porque Cabrera la llamó pidiéndole que “esa parte que yo conversé prefiero que no salga”.