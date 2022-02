“¡Anda a trabajar!”: la furia de Ennio Carota contra Karen Bejarano en “El Discípulo del Chef”

Un tenso pero a la vez divertido momento protagonizaron Karen Bejarano y el chef Ennio Carota en el equipo verde, durante el capítulo de este viernes en “El Discípulo del Chef”.

Todo comenzó cuando la exchica Mekano comenzó a molestar a Camilo Huerta por su pololeo con Marité Matus.

Ennio Carota tuvo que eliminar a un querido participante de “El Discípulo del Chef”.👇https://t.co/GQCQPu0Eej — Publimetro (@PublimetroChile) February 19, 2022

Fue en eso cuando le dijo que la ex de Arturo Vidal le había mandado un mensaje y se puso a cantar “Te amo” de Franco de Vita.

La situación no cayó para nada de bien en Carota, quien le llamaba la atención y agitaba los brazos detrás de la escena.

Ahí fue cuando el chef explotó y le lanzó una servilleta en la cara a Bejarano: “¡Anda a trabajar!”, le gritó.

“El Discípulo del Chef”.

“La que siempre me preocupa y me deja con los pelos de punta y me deja así hasta el último es Karen. La quiero, la amo, pero me hace sufrir demasiado”, comentó Carota sobre la situación.

Luego una voz detrás de cámara le pedía Karen que cantara, lo que enojó nuevamente al chef.

“No, no, no venga a poner cizaña acá porque sino, la corto al tiro y se va”, señaló mientras Bejarano interpretaba por detrás “Rata de dos patas”.