Brad Pitt demanda a Angelina Jolie

Conforme con AFP, el actor Brad Pitt demandó a su ex pareja Angelina Jolie en tribunales del estado de California por vender su parte del viñedo francés donde se casaron en 2014. De acuerdo con la demanda los ex esposos habían acordado que nunca venderían sus respectivos intereses en Chateau Miraval, sin el consentimiento del otro. La demanda de Brad Pitt estipula que Angelina Jolie rompió los términos de su acuerdo al no ofrecerle el derecho de preferencia por su parte.

Brad Pitt y Angelina Jolie. Brad Pitt y Angelina Jolie en 2015. / Foto: Kevin Winter/Getty Images. (Kevin Winter/Getty Images)

Es importante mencionar que de acuerdo con la demanda: “Hace mucho tiempo que Jolie dejó de contribuir a Miraval, mientras que Pitt invirtió dinero y sudor en el negocio del vino, convirtiéndolo en la empresa en ascenso que es hoy”. Lo que significa que este viñedo era más bien un negocio que Jolie y Pitt compartían, no obstante, se sabe que Angelina lo vendió el año pasado su parte. De ello se explica en el documento legal que Jolie la vendió “a un fabricante de licores con sede en Luxemburgo controlado por el oligarca ruso Yuri Shefler”.

“Brangelina” sigue dando de qué hablar

Asimismo, Brad Pitt y Angelina Jolie pagaron “aproximadamente 25 millones de euros” para comprar este lugar. Es preciso señalar que Pitt contribuyó con el 60 por ciento de la suma total, mientras que Jolie con el 40 por ciento. Por lo cual hablando de porcentajes Brad tendría preferencia en las decisiones que sean tomadas relacionadas con el viñedo.

Brad Pitt y Angelina Jolie. Brad Pitt y Angelina Jolie en 2015. / Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images. (Dimitrios Kambouris)

En la misma línea, el documento expone que desde que la pareja compró esta área “los ingresos crecieron de aproximadamente 3 millones de dólares en 2013 a más de 50 millones en 2021″. Es importante recalcar que el enojo de Brad Pitt con Angelina recae en el “rompimiento de su acuerdo”. Finalmente, la ex pareja se casó en 2014 pero el viñedo les pertenece desde 2008 y cuenta con 35 habitaciones, un lago, gimnasio y un salón para banquetes.