Cumpliendo el sueño: chilena conoció a Dua Lipa durante sus vacaciones en Miami

Catalina Novoa es el nombre de la joven que tuvo la suerte de conocer a la cantante de origen albanés Dua Lipa, quien se enteró de que la artista estaba disfrutando, al igual que ella, de unos días en la ciudad de Florida.

La historia del encuentro comenzó cuando su hermana -que estaba en Santiago- le comentó que le intérprete de “New Rules” se encontraba en el mismo lugar. Por supuesto, Catalina no dudo ni un segundo y en compañía de su prima, Aracely Bravo, fueron en busca de la artista.

Según la conversación que tuvo Novoa con Romántica, el familiar “me mandó una foto en la playa y todo el tema. Y con mi prima no podíamos creerlo porque ella es súper fanática. Entonces me dijo: ‘Vamos a buscar a Dua Lipa, vamos a buscar a Dua Lipa’”.

Posteriormente, fueron caminando al lugar donde se hospedaba la estrella, donde encontraron a un grupo de paparazzi, y uno de ellos les dio un dato clave para concretar el encuentro: les recomendó que se fueran a un costado del lugar a esperarla, ya que la cantante estaba tomando sol en ese lugar.

Luego de intentar hablar con el personal del hotel y recibir varias negativas de los guardas, al fin la vieron.

“¡Dua! ¡Dua!” comenzaron a llamar, a lo que la cantante las miró y “me dijo como muy simpática sí y le dije si me podía sacar una foto con ella. ‘Sí, claro me dice’. Nos sacamos la foto y ella fue súper gentil”, concluyó Catalina Novoa, contando la anécdota que probablemente jamás olvidará.