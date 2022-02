Daniel Fuenzalida escribió emotivo mensaje tras aniversario de la muerte de su madre

El animador de “Me Late”, Daniel Fuenzalida comentó lo difícil que han sido estos días, luego de cumplirse un año de la muerte de su madre, quien falleció a causa de complicaciones tras contagiarse de COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, el exhuevo escribió emotivas palabras: “Hoy se cumple un año mamita de tu partida y no sé qué pensar o decir, me has hecho tanta falta en días claves que sabía que podía contar contigo, hoy sigues estando pero desde otra parte, han sido días difíciles pero cuando eso pasa siempre me has dado una señal que estás conmigo”.

“Te extraño mucho, me haces mucha falta, pero sólo quiero pensar que estás muy bien y mejor donde estés y desde ahí cuidarnos, protegernos, y lo más importante de todo guiarnos como siempre lo hiciste”, agregó.

Finalmente, terminó su mensaje con esta frase: “Te amo mamá siempre vivirás conmigo porque sé que algo de ti vive en mi. Te Amo (1943-2021)”.