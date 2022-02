Naya Fácil se quebró en llanto tras recibir malos comentarios en Instagram: “Estoy al límite de colapsar”

Naya Fácil es conocida por compartir cada aspecto de su vida con sus seguidores de Instagram, pero no solo expone lo que es bueno, sino también sus malos momentos. En esta ocasión, la influencer se mostró bastante afectada por recibir algunos comentarios hirientes de los usuarios de redes sociales.

“¿Cómo puede existir gente tan mala?, empezó a decir entre lágrimas mediante sus historias de Instagram. “Estoy al límite de colapsar”, agregó.

“Hay gente muy mala en este mundo, pero lo bueno es que uno puede hacer todo para cambiar las cosas, es lo único que se puede hacer”, continuó.

Posteriormente, explicó que sus lágrimas no eran de tristeza. “Tengo tanta rabia, te juro (...) de verdad que yo más que nada estoy llorando de rabia, de impotencia”.

Por lo que da a entender Naya, recibe mucho odio en la plataforma por exponer sus logros. “Hay gente que no tolera verme así como estoy yo, y eso que yo no le ando pidiendo ayuda a nadie. Estoy así como estoy”.

“A mi no me van a venir a ver en menos, aunque haya un grupo de gente que no tolere la existencia de Naya Fácil voy a seguir existiendo y más fuerte que nunca”, expresó entre suspiros, un poco más tranquila.

Finalmente, aclaró que aguantó mucho tiempo los malos comentarios, que no entendía porque la tratan así y que, en esta ocasión, llegó a su límite.

“Mientras yo esté en esta tierra Nayafácil va a seguir más activa que nunca”, escribió en la red social.

Naya Fácil | Fuente: Instagram