Robert Pattinson reveló el rechazo que sufrió a su propuesta de un Batman “completamente diferente”

El universo de superhéroes de DC ha tenido varios puntos muy bajos durante los últimos años, pero parece que la nueva entrega de Batman puede terminar salvando el día. Esta nueva versión nos mostrará a un Batman más oscuro y el actor Robert Pattinson contó recientemente su experiencia al proponer Batman “completamente diferente”.

Mucho se espera de la película de Matt Reeves, quien es ampliamente conocido por haber dirigido con mucho éxito la segunda y tercera entrega de la trilogía de “El planeta de los simios”. Entre las cosas que los fans más piden es que se muestre por fin en la pantalla una versión de Batman que se acerque más a los cómics y eso es lo que parece estar pasando.

Robert Pattinson se sincera y habla sobre la difícil situación que tuvo que afrontar al intentar proponer su propia versión de Batman

Una de las cosas que dividió fuertemente al internet fue la elección del actor británico para interpretar al caballero oscuro, cosa que ya había ocurrido en el pasado cuando se dio a conocer que Ben Affleck interpretaría al personaje, por suerte para muchos, esto terminó convenciendo por lo que, habrá que esperar al estreno de la cinta para juzgar el trabajo de Pattinson.

Por otro lado, los recientes trailers y posters de la cinta han dejado claro que se mostrará al amado vigilante de Ciudad Gótica en su faceta más oscura y detectivesca, cosa que ha llamado la atención de los fans más acérrimos, pero parece que el camino hasta esta particular versión del personaje no ha sido fácil para su actor, quien no la ha pasado tan bien.

Recientemente, el actor conocido por su papel en la saga de “Crepúsculo” ha revelado que durante el rodaje de “The Batman” quiso darle su propio giro a una de las características más controversiales del personaje, su voz. La cual, en las últimas entregas siempre había sido interpretada de una manera ronca y un tanto caricaturesca.

Pattinson explicó que, si bien tenía en mente dar su propia versión de la voz de Batman, eventualmente tuvo que abandonar la idea por completo. El actor reveló esto durante una entrevista en el exitoso talk show “Jimmy Kimmel Live!” explicando que pensaba: “Voy a hacer lo contrario, voy a ser realmente susurrante” cosa que, parece no haber funcionado muy bien.

Pattinson continuó con la historia diciendo “Traté de hacerlo durante las primeras dos semanas, y se veía absolutamente atroz, y me dijeron que dejara de hacerlo” por lo que, el actor debió abandonar por completo su idea de darle un nuevo giro a la ahora clásica voz del personaje. Sin embargo, esto fue aplaudido por la audiencia.

A muchos les pareció excelente que el actor intentase poner su propio giro en el personaje, especialmente tratándose de esta película, la cual parece ser la cinta más original del personaje en mucho tiempo. Pero, al tratarse del universo de DC, habrá que esperar a la llegada del film para poder confirmar esto.

“The Batman” una de las películas más esperadas del año está cada vez más cerca

Lamentablemente y debido a múltiples motivos, la cinta ha tenido que ser retrasada un par de veces, lo cual ya le había hecho ganar una mala fama en el medio, pero, después de muchos meses de espera, finalmente llegará a salas de cine en todo el mundo el 4 de marzo.

Muchos esperan que Matt Reeves y Robert Pattinson por fin le puedan devolver la gloria al amado personaje y quizás dar espacio para más entregas de alta calidad.

