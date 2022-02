TVN confirma debut de matinal de sábado con Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla

El próximo sábado 16 Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla debutarán con “Buen finde” en las pantallas de TVN. El programa, que comenzará a las 10:00 AM, buscará hacerse de un espacio entre los programas matinales que ya están al aire en Mega, Canal 13 y Chilevisión.

Pero la pareja que estará a cargo del espacio -que ya ha probado su fiato con “Zona de encuentro” y “La fiesta de Chile”- no estará sola. Porque junto a Doggenweiler y Pinilla estarán en pantalla los periodistas Gino Costa y Paulina Alvarado. No sólo eso, porque para poder mostrar historias de todo el país, apoyarán los comunicadores Catalina Berrios en el Norte Grande, Claudio Ojeda en el Sur y Benjamin Estibill en el Centro.

Como parte del matinal, se analizará la agenda noticiosa de la semana, se harán enlaces con regiones, además de dar visibilidad a distintas iniciativas sociales, de ayuda a animales o emprendimiento. También buscan que el público se conecte al espacio a través de las redes sociales.

El inesperado encuentro se dio a conocer a través de las redes sociales del cantante. 👇https://t.co/egBl2mKI2E — Publimetro (@PublimetroChile) February 19, 2022

“Va a ser muy lindo reencontrarme con un horario que me encanta y además hacerlo en directo, a través de un programa dinámico, ágil y entretenido que voy a compartir con mi querido amigo Mauricio Pinilla. La posibilidad de estar con Gino y con la Pauli me tiene feliz e ilusionada también porque a Gino lo conozco y quiero hace muchos años y estamos felices de volver a trabajar juntos, mientras que la Pauli ha sido un lindo descubrimiento, es genial, divertida y ¡seca! Esperamos ir de menos a más y que vayan conociendo nuestro programa y el enorme trabajo que está haciendo el equipo para que todo esté listo”, dijo Karen Doggenweiler en un comunicado de TVN.

En tanto, Pinilla comentó: “Nunca imaginé lo que me está pasando, al menos no en tan poco tiempo. Desde que me atreví a dar este salto a la conducción de programas lo hice convencido de que siempre hay que darlo todo, como en cada una de las cosas que he hecho en mi vida. En ese sentido, lo relevante es que podamos hacer un buen programa, eso es lo que busco y creo que es lo que buscamos como equipo en Buen Finde. Hacer una invitación a pasarlo bien y que tras una semana intensa y a veces con muchas malas noticias, podamos empezar el fin de semana con energía y optimismo”.