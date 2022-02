Carla Cáceres recordó sus días en Yingo: “Lloraba después de salir del programa”

Una de las participantes más recordadas del programa juvenil Yingo es Carla Cáceres, quien durante estas últimas semanas ha vuelto a la palestra al enfrentarse públicamente con el padre de su hija, el también exYingo Cristián Jara, conocido como “Hardcorito”.

En conversación con Página 7 , Cáceres recordó sus días en el espacio juvenil de Chlilevisión, asegurando que vivió duros momentos “porque tenía que tener un personaje y mantenerlo en el tiempo”, y “no era del perfil del programa, no era exuberante, ni sexy, entonces tenía que mantener esa rudeza y eso me jugó una mala pasada”.

“Lloraba después de salir del programa porque pensaba ‘pucha la gente no me quiere’”, recordó al mismo tiempo que aseguró que “los personajes en el programa eran súper distintos detrás de cámara”.

“Se mostraban humildes y no lo eran y la gente los quería. Yo detrás de cámara era una chica súper esforzaba”, apuntó.

Pero Cáceres recordó que todo cambió en el reality de CHV, Amazonas, porque “ahí uno no puede mentir y la gente me conoció como yo era… Ahí las personas cambiaron la percepción que tenían de mí y eso me permitió ganarme al público”.