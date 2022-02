Courteney Cox aceptó el paso del tiempo, porque estaba enloqueciendo con retoques estéticos

Courteney Cox ha sido por décadas uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias al éxito mundial que tuvo en la serie de comedia Friends, pero como el tiempo no pasa en vano a ella le estaba costando trabajo reconocerse a sí misma.

La famosa actriz, de 57 años, reconoció que durante años estuvo tratando de luchar contra el envejecimiento con numerosos procedimientos cosméticos que la estaban afectando emocionalmente.

“Me veía extraña”

“Hubo un momento en que decía: ‘Estoy cambiando. Me veo más vieja. Y traté de perseguir esa juventud durante años”, dijo Cox a la revista Sunday Times Style. “Y no me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que no haría ahora. Tenía que parar. Era una locura”.

“En ocasiones tratas de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. Lo intentas, pero un día ves una foto tuya y piensas ‘Oh, Dios, estoy horrible’. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras se disuelven y se van”, agregó Cox, quien afirma que se dejó llevar por los difíciles estándares del glamour de Hollywood,

“Envejecer no es lo más fácil, pero Hollywood lo hace más difícil. Creo que tenemos que aceptarlo, porque no hay forma de escapar. Crecí pensando que la apariencia era lo más importante, y eso es un poco triste, porque me metí en problemas”, afirmó Cox. “El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto. Soy una prostituta de productos. Intenté cualquier cosa”.

Cox se realizó varios tratamientos, desde bótox hasta rellenos faciales, hasta que decidió aceptarse a sí misma.

Aprendizaje

“Creo que ahora me parezco más a la persona que era”, explicó. “No hay duda de que estoy más conectada a tierra, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué tratar de hacer más y qué dejar ir”.

Cox, quien está comprometida con Johnny McDaid, de 45 años, y miembro de la banda Snow Patrol, asegura sentirse joven sin la necesidad de retoques estéticos.

“Me siento como si fuera joven. Tengo un montón de amigos en los treinta y no pienso en ello”, subrayó. “Para mí tenemos la misma edad hasta que realmente lo pienso”.