“El estafador de Tinder” rompe el silencio y habla sobre el documental de Netflix

“El estafador de Tinder” se ha convertido en uno de los documentales de Netflix más exitosos del momento y es que esta producción reveló la insólita historia de Shimon Hayut, mejor conocido como Simon Leviev, un hombre que logró cautivar y robar a mujeres para llevar una vida de lujo.

Luego del éxito de la producción, el protagonista de esta historia decidió romper el silencio y dar parte de su versión de la historia, pues asegura que “no es un monstruo” como señala el documental.

Este hombre, que saltó a la fama como una persona cruel que se aprovechaba de diversas mujeres, dio una entrevista a Inside Edition y comentó su perspectiva acerca de los acontecimientos narrados en el documental.

El estafador de Tinder dice ser inocente Instagram: @simon_levie_officcial_

“Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder”, señaló en la entrevista Simon Leviev, quien brindó la entrevista junto a su nueva novia.

Leviev afirmó que la historia es completamente irreal y que Netflix se encargó de presentarla como un documental.

“Lo presentan como un documental, pero en realidad es como una película completamente inventada”, aseguró.

El hombre de origen israelí señala que las acusaciones por las que es señalado “no son un fraude”, además afirma: “La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme”.

“El estafador de Tinder” contará su propia versión de la historia

El hombre niega todas las acusaciones y afirma que solo era un hombre soltero que trataba de pasar un buen rato con Tinder, además niega haberse hecho pasar por el hijo del multimillonario Lev Leviev.

Según el documental, Shimon Hayut logró estafar a varias mujeres por un aproximado de 10 millones de dólares a mujeres que conocía en la aplicación de citas.

Pese a que niega todas las acusaciones, el hombre fue sentenciado a 15 meses de prisión luego de ser culpable en los cargos de falsificación, robo y fraude.

Pero la historia no ha finalizado para “El estafador de Tinder”, ya que su popularidad lo benefició hasta el punto de haber sido contactado por una reconocida representante de Los Ángeles, Gina Rodríguez, con quien habría firmado para “lavar su imagen”.

TMZ aseguró que Shimon podría sacar un libro para relatar su propia versión de los hechos, así como un reality show de citas, en el que varias mujeres intentarían conquistarlo.