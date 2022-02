El mensaje que Nodal envió a sus fans que avivó la polémica de su ruptura con Belinda

A pesar de tener ya tiempo de haber anunciado su ruptura, Christian Nodal y Belinda aún se mantienen en el foco de la atención. Esta vez, es Nodal el que causó polémica cuando durante un concierto lanzó un mensaje a sus fans que luego los internautas se encargaron de deducir que iba dirigido a Belinda.

Fue el pasado 17 de febrero mientras ofrecía un concierto en Honduras que el cantante mexicano se detuvo un momento en el escenario antes de cantar uno de sus temas y aprovechó de decir unas palabras reflexivas para las personas presentes.

“Las cosas más bellas de la vida no pueden comprar”

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida hace unos 4 o 5 años cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad...”, señala en el video que compartió el programa Chisme No Like en Twitter.

Nodal ha aprovechado su ruptura con Belinda para enfocarse en su música. Y es que además del estreno de su nueva canción “Ya no somos ni seremos” -que estaría dedicada a la cantante-, el artista firmó un contrato con Sony Music.

Por su parte, Belinda lanzó en su canal de YouTube el tema, en formato demo, “Mentiras Cabrón”, cuya letra habla totalmente del desamor. “Creíste que cuando te fuiste que sin ti yo no podría, que no te superaría y siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, ya no”, canta Belinda.