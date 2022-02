Estas son algunas series que puedes disfrutar si eres soltero y no te afecta el San Valentín San Valentín

Si eres de los que no le teme a pasar el Día de San Valentín en la soltería, entonces estas series que aquí presentamos son para ti. Y es que en el catálogo de las plataformas streaming hay opciones para todos los gustos e incluso para todas las etapas de la vida.

Así que si quieres pasar un fin de semana diferente y acompañado de las mejores producciones que están de estreno o que incluso son clásicos que no pasan de moda, no lo pienses más y sumérgete en esta onda en la que conseguirás entretenimiento de calidad y dispuesto para pasar un mes lleno de optimismo, sin dejarte apabullar por el hecho de no tener pareja.

Así que si eres un amante de las buenas series, nada mejor que preparar las palomitas de maíz y los sillones más cómodos para que puedas disfrutar de cada uno de los títulos que aquí presentamos y que serán ideales para gozar de la libertad de ser felices y sin las complicaciones que puede acarrear el tener una pareja.

Series que puedes disfrutar si eres soltero y no te afecta el San Valentín

Este tipo de series más allá de mantenerte entretenido y alejado de la celebración de San Valentín, también son una demostración de que te alejarán por completo de la idea o concepción de lo que es esta fecha, pues no tienen nada que ver con el romance ni mucho menos con las tácticas efectivas para conocer o descubrir el amor. Por el contrario, en ellas encontrarás acción, adrenalina y propuestas divertidas que además te resultarán ideales incluso para maratonear y pasarla bien con tus seres queridos o amistades.

Así que ve agendado el día para poder ver cada uno de estos títulos que aquí te recomendamos y que encajan en la categoría de anti-Valentín:

Peacemaker

Esta es una producción para quienes les gustan los anti-héroes, es decir para quienes gustan ver propuestas de personajes reales, imperfectos, pero que finalmente tienen como objetivo defender la humanidad de las criaturas más extrañas o que buscan erradicar a los adversarios.

Y es que esta serie posee la siguiente sinopsis: “La serie iniciará después de los eventos de The Suicide Squad, cuando Peacemaker, un asesino muy experimentado con conocimiento en todas las armas, está en prisión. Clemson Murn le ofrece la oportunidad de evitar la cárcel al trabajar para él y formar un equipo para matar gente mala”. Esta serie la puedes ver en HBO Max.

Ozark

Esta es la preferida de muchos, pues es una trama interesante, diferente y sobre todo que sabe manejar muy bien el suspenso y el drama. En ella se narra la vida de un hombre que decide mudarse en las afueras de Chicago, más específicamente en los lagos de Ozark con la finalidad de lavar 500 millones de dólares con tal de mantener contento a uno de los jefes de los narcos más peligrosos.

Esta producción la puedes encontrar en Netflix y te deleitarás con sus argumentos y momentos tensos que te mantienen pegado a la pantalla.