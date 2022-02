“Fue una experiencia rara”: la revelación de Javiera Contador tras su paso por Pecados Digitales

Javiera Contador fue la nueva invitada en Socios de la Parilla, el programa de Canal 13 conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

En el espacio, la actriz y comediante se refirió a su participación en Pecados Digitales, el espacio que ella animó en Mega.

La actriz estuvo de invitada en el programa de Canal 13, “Socios de la Parrilla”.👇https://t.co/GIetFlzujX — Publimetro (@PublimetroChile) February 21, 2022

Al ser consultada sobre el programa, Contador señaló que “fue una experiencia rara”.

“Como partió, me pareció interesante, tuve varias críticas con el piloto y siento que el programa no encontró su destino”, expresó.

En ese sentido, indicó que “porque el canal o una parte del canal quería hacer un programa full farándula y yo soy super poco farandulera en un sentido, entonces yo remaba para el otro lado. Como que íbamos remando en un mismo barco, pero unos para un lado y unos para otro”.

“Pero siempre se aprende. Igual creo que está bueno salir de la zona de confort. Y esto no era mi zona de confort”, agregó.

Por último, Contador precisó que “no te puedo decir que lo pasé increíble, porque no quería hablar de ciertas cosas, a mi no me gusta obligar a alguien que hable de cosas que no tiene ganas de hablar”.

