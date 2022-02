Premios Lo Nuestro 2022: Cuándo, dónde y a qué hora puedes ver la ceremonia en vivo

Los Premios Lo Nuestro a la música latina regresan en su edición de 2022 con un espectáculo de primer nivel, con grandes estrellas del mundo de la canción reunidas en un mismo escenario, en el que tendrán de regreso al público en su edición número 34.

La gran gala que organiza la cadena Univisión tendrá como plato fuerte un gran tributo que se le rendirá al Rey de las Rancheras, Vicente Fernández, fallecido el pasado 12 de diciembre, en un homenaje en conjunto entre artistas mexicanos y del género urbano.

Para no perderte este gran espectáculo aquí te dejamos todo lo que necesitas saber con el propósito de disfrutar de esta ceremonia.

¿Cuándo y a qué hora son los Premios Lo Nuestro?

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro se realizarán este jueves 24 de febrero en el FTX Arena, de Miami, en Florida, a partir de las 8:00 pm (hora del centro en Ciudad de México).

Los conductores de la entrega serán David Bisbal, Alejandra Espinoza, Gabriel Soto y Yuri, quienes estarán acompañados por Angélica Vale, Joel Deleón, Majo Aguilar, Susana González, Edén Muñoz, David Cepeda, entre otros.

¿Dónde ver en vivo los Premios Lo Nuestro?

Ceremonia de Premios Lo Nuestro busca galardonar a los mejores exponentes de la música latina. (Foto: Difusión)

La edición 34 de los Premios Lo Nuestro será transmitida por la cadena Univisión y también por el Canal 5, de Televisa.

El minuto a minuto también se podrá seguir en las redes sociales a través de la cuenta de Instagram @premiolonuestro.

¿Quiénes cantarán en los Premios Lo Nuestro?

Una constelación de estrellas dirá presente en el escenario de los Premios Lo Nuestro, en la que se realizará un homenaje a Vicente Fernández en las voces de Camilo, Christian Nodal, David Bisbal, Ángela Aguilar y el Grupo Firme.

Yuri estará compartiendo escena con Gilberto Santa Rosa con el tema Conteo Regresivo, y también estarán actuando Romeo Santos, Maluma, Sofía Reyes, Anitta, Pepe Aguilar, Pitbull, Wisin y Yandel, Laura Pausini, Christian Nodal, CNCO, Gente de Zona, Luis Fonsi, Olga Tañón, Prince Royce y Sting, quien estará cantando en español su tema Por su Amor, adaptación de For Her Love, de su álbum The Bridge.