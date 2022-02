“Ayer me llamó”: Julio César Rodríguez revela que fue contactado por Jaime Campusano

Julio César Rodríguez reveló este martes en Contigo en la Mañana que recibió un llamado telefónico de Jaime Campusano.

Esto luego que el profesor realizara en Twitter un comentario sobre un artículo en donde la expresidenta del Colegio Médico respondía a quienes la criticaron por ir de compras a Casa Costanera.

“Mal busto... perdón, gusto”, fueron los repudiados dichos de Campusano, hecho que fue justamente comentado ayer lunes en el matinal de CHV.

El profesor Jaime Campusano lanzó un desubicado comentario respecto al look de Izkia Siches.👇https://t.co/w1VFz8MnAP — Publimetro (@PublimetroChile) February 21, 2022

El relato de Julio César

Este martes en tanto, el periodista contó que recibió ayer lunes un llamado telefónica del docente.

“Me llamó a mi celular el profesor Campusano y justo estaba entrando al examen de la rodilla. Le dije ‘oiga, en este instante no es el momento’”.

“Y me dice: ‘lo único que te quiero decir es que me equivoqué, pero fue en el ánimo del juego de palabra, y me equivoqué, me equivoqué’. Eso fue lo que me dijo”, expresó.

Tras esto, leyeron los dichos de Campusano en Me Late, en donde también se refirió a su repudiado comentario.

“Yo no lo provoqué, alguien me provocó para que yo hiciera ese mal juego de palabras”, afirmó Campusano👇https://t.co/2T1Rtmt6If — Publimetro (@PublimetroChile) February 22, 2022

“A mi no me dijo eso, a mi me dijo que había sido un juego de palabra y que se había equivocado rotundamente”, comentó Rodríguez.