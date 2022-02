Nicole Kidman y Zendaya llevan el mismo look con minifalda y top y prueban que la moda no tiene edad

Nicole Kidman y Zendaya son dos de las mejores actrices en la actualidad, que han logrado una carrera consolidada en Hollywood.

Además, son unos grandes referentes de moda, Nicole a sus 54 años, y Zendaya a sus 25, imponiendo tendencias con sus looks para todas las mujeres.

Incluso, Nicole y Zendaya han demostrado que no existe límites de edad para llevar un atuendo sexy.

Es decir, una mujer de 50 años o más, puede llevar los mismos looks y prendas que una de 20, todo es cuestión de seguridad y confianza, y así lo demostró Nicole recientemente.

Zendaya y Nicole Kidman llevan el mismo look

Nicole Kidman posó recientemente para la revista Vanity Fair luciendo un outfit muy sexy y moderno.

La famosa llevó una minifalda gris con cinturón negro, y lo combinó con un top gris, con detalles blancos, y brasier marrón.

Así, la celebridad lució su espectacular figura sin ningún tipo de complejos a sus 54, dejando ver su abdomen y piernas.

“Que hermosa y joven se ve Nicole”, “wow me encantó este look tan sexy”, “Nicole no parece de 54″, “se conserva muy bien”, y “que mujer tan bella y perfecta”, fueron algunas de las reacciones.

Este look es uno que ya lo había llevado Zendaya antes para Interview Magazine, luciendo la misma falda corta y el top.

Nicole lo llevó con medias grises y mocasines, pero Zendaya lo complementó con unas botas altas metalizadas, luciendo ambas como todas unas diosas, hermosas y perfectas.

Y no es la primera vez que coinciden en sus estilos, pues Nicole llevó un vestido negro muy parecido al que llevó Zendaya de Roberto Cavalli para promocionar Spiderman.

Ambas actrices demuestran que la edad no es un impedimento para llevar el mismo look y lucir a la moda, y que no te importe lo que digan los demás.