¿Quién es Kate Konlin? Conoce la enamorada defensora del Estafador de Tinder

Sigue la lucha mediática sobre el famoso caso del Estafador de Tinder, documental emitido por Netflix que ha sido sensación y tendencia mundial en este 2022. Varias son las teorías sobre lo sucedido: mujeres denunciando por estafa a “Simon Leviev” y éste tratando de defenderse por cualquier medio.

Como parte de la estrategia de su defensa, el protagonista de la popular historia salió a dar su versión de los hechos, en la que mantiene su hipótesis de que todo es una campaña de desacreditación y que a todas las implicadas le devolvió en su momento las múltiples cantidades de dinero.

En dicha entrevista Leviev sorprendió a todos al presentar a su actual novia, la modelo ucraniana, Kate Konlin, quién no desaprovechó la oportunidad para defender al implicado, llamando bastante la atención de su presencia ya que se creía que ambos estaban separados desde hace tiempo.

Kate Konlin

Kate Konlin (Katherine Kon’lin) nació como Katrina Koryakin en Ucrania el 24 de diciembre de 1997. Cuando tenía un año se fue a vivir a Israel. A los 6 pasó un tiempo en Siberia, Rusia, pero luego, a los 11, regresó a la tierra en la que, finalmente, se educó y adoptó la nacionalidad.

Según información del portal de noticias, Mako, Konlin es de origen humilde con una niñez y adolescencia marcada con bastantes necesidades económicas.

Ahora con su nuevo estilo de vida, ella misma confiesa su obsesión por la moda. “No te voy a mentir: el pasado económico de mi familia me afecta hasta hoy. Miro mis guardarropas y es una locura, zapatos de marca y artículos que nadie tiene. Pero todavía me siento insatisfecha. A veces solo compro cosas porque me lo puedo permitir y siempre quiero más”.

Konlin es modelo profesional e internacional desde sus 18 años y ha trabajado con distintas marcas como Prada, Chanel, Moschino, Chloe, Jill Sander y Diesel. También ha tenido el placer de ser portada de revistas prestigiosas como Harper’s Bazaar y Vogue.

Su relación con el Estafador de Tinder

El modo operandi para conocerse y comenzar la relación fue el mismo mostrado en el documental de Netflix: las redes sociales.

Según Konlin en una publicación en Radar, él fue muy insistente y durante cuatro meses el único contacto fue de manera digital. Luego de acceder a verse en persona y comenzar la relación en noviembre del 2020, Shimon Hayut (verdadero nombre) le contó a la modelo toda la versión de su pasado.

La relación se rompió en julio del 2021 en buenos término y ahora en medio de le polémica, Kate Konlin vuelve aparecer en la vida de Simon Leviev para confirmar el amor entre ellos y defender a muerte su versión. Con un patrimonio de medio millón de dólares, la modelo aseguró que “con la plata que gané como modelo me puedo pagar vuelos privados. No es por eso que estoy con Simon”.