“Estoy completamente sola”: Betsy Camino revela en Aquí se Baila que fue víctima de posible estafa

Betsy Camino reveló en Aquí se Baila estar viviendo un difícil momento personal.

Luego de terminar su presentación en el programa de Canal 13, la jurado Fran García-Huidobro le señaló que la veía “media tristona”, preguntándole si efectivamente estaba así.

“La verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy”, señaló entre lágrimas la participante.

Tras esto, Camino indicó que “por cosas de la vida y por exceso de trabajo, que lo agradezco muchísimo, no me pude hacer cargo de todos mis proyectos, por eso tengo que encomendar tareas”.

Luego de esto, indicó que puso su confianza “en una persona que me traje de Colombia, mi asistente y recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte porque yo le abrí a esa persona las puertas de mi casa”.

“No me contesta los mensajes, no me dice nada, tenía todo el tema del contrato de mi salón al 100%, mi otra socia esta de compras en Colombia y estoy completamente sola. Llegaron los muebles de mi local, estoy poniendo toda mi inversión, es mucha plata que estoy poniendo ahí y nadie pudo recibir mis muebles, todo tirado en la calle”, afirmó.

“Me da pena con mi familia, me da vergüenza porque yo metí un extraño a mi casa”, expresó Camino.

“Vergüenza usted no debería tener nunca”, le respondió García-Huidobro.

“Nunca es culpa de quien confía. Siempre es culpa de quien abusa de la confianza”, concluyó la jurado.