La sorpresa que emocionó hasta las lágrimas a Blanquita Nieves en Aquí se Baila

Una emotiva sorpresa recibió Blanquita Nieves en el último capítulo de Aquí se Baila.

Tras su presentación en el programa de Canal 13, y antes de la evaluación del jurado, la bailarina recibió un saludo de su pareja Rodrigo Zarzar y de su hija Amayra.

“Hola mi amor, aquí estamos con la Amy mandándote muchos saludos, te amamos mucho. Estamos orgullosos de ti, eres maravillosa”, señaló en el registro.

“Todo esto ha sido súper desafiante, lo sabemos. Mucho ánimo, mucho éxito, te va a ir cada vez mejor. Te amamos”, remató Zarzar.

La emoción de Blanquita Nieves

La participante se emocionó hasta las lágrimas tras el video con el saludo,

“Me sorprendieron. No me esperé esto. Son mi motor...al principio cuando me llamaron para este programa dije sí porque amo bailar, y después dije no, he estado dos años y medio siendo mamá presente 24/7″, expresó.

La participante reveló entre lágrimas estar viviendo un complejo momento personal👇https://t.co/FH5jhQyhyq — Publimetro (@PublimetroChile) February 23, 2022

Tras esto, indicó que “para ser muy sincera, yo dije ‘mi meta es hacer cuatro capítulos o hacer un mes’ y después cuando me cuentan que llega David (su compañero de baile) directamente de Wisconsin especialmente para este programa, yo dije ‘Wow, tengo que darlo todo’. Y fue muy difícil equilibrar entre la vida familiar, ser mamá y este tremendo desafío”.

Finalmente, Blanquita Nieves le envió un saludo a su familia. “Son mi motor. Te amo Amayra, eres la hija más maravillosa del mundo, y Rodrigo también, mi pareja, gracias por todo el apoyo. Sin ustedes no estaría aquí”, concluyó.