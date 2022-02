“La verdad es que no me interesa”: la respuesta de Neme por las vacaciones de Reppenning y Priscilla Vargas

El rumor de un posible romance entre Priscilla Vargas y José Luis Repenning ha ido creciendo estos últimos días luego que la periodista publicara una foto en Instagram junto a su amigo y colega de Meganoticias.

El tema fue abordado en el programa de espectáculos Me Late de TV+, donde aprovechando una entrevista a José Antonio Neme por su participación en la “Divina Comida”, le tiraron la pregunta por las vacaciones de ambos periodistas.

Todo comenzó cuando el animador Daniel Fuenzalida le preguntó a Neme: “No sé qué opinas tú, o lo que sabes, de estas vacaciones de Reppening con Priscila Vargas. ¿Sabes algo o no?”.

“Soy súper franco...”

Ahí, la respuesta de Neme fue categórica: “No tenía idea, me golpearon… no, de verdad, perdón, si no me hago el hueón”, señaló.

“No, de verdad, perdón, si no me hago el hueón”, recalcó después.

De todas formas Neme profundizó y fue claro: “Yo entiendo que son amigos desde hace muchos años y, la verdad, es que yo no soy amigo de ninguno de los dos, soy conocido, compañero de trabajo, de verdad que no sabía”, enfatizó.

“Ahora, si salieron juntos en un plano fraterno o romántico, no tengo idea”, remarcó.

Y cerró tajante: “Soy súper franco, ustedes saben que soy súper franco, y la verdad es que no me interesa. Que lo pasen bien, nomás”.

