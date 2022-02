Mauricio Israel revela el motivo para regresar al país: “Quería vivir lo que está pasando en Chile”

Mauricio Israel vuelve a Chile, pero también a la TV. Su reestreno en la pantalla chica ya tiene fecha y hora: el domingo 6 de marzo a las 22.30 horas en “Círculo Central” por TV +.

Y en conversación con Página 7, el conductor reveló sus razones para volver. “Acepté el desafío porque después de 14 años se me brinda esta oportunidad y quise tomarla. Son muchos años fuera de Chile y estamos en un momento en que quería estar acá”, explicó.

“Quería vivir lo que está pasando en Chile. Estos nuevos tiempos, con todos los cambios que hay y por eso quise aceptar este desafío de volver a la televisión”, dijo.

Ante la pregunta “¿cuál cree que es su mayor desafío de cara a esta vuelta a la televisión chilena?” Israel indicó que “al respecto, Mauricio Israel aseguró que “es hacerlo muy bien. Es hacer lo que más me gusta, lo que siempre me ha gustado hacer y a través de un programa deportivo es volver a mis raíces. Desde muy chiquitito siempre me gustó el fútbol, y hacerlo en un programa de fútbol creo que es una tremenda oportunidad y me encanta la idea”.