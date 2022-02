Paty Maldonado a detalles de volver a la TV: “La próxima semana tengo una reunión…”

Definitivamente Paty Maldonado está con las pilas puestas para volver a la televisión al punto que su deseo es tener un canal de TV propio.

Así lo reveló la expanelista de Mucho Gusto en su web show “Las Indomables” el que conduce junto a la actriz Catalina Pulido.

¿Qué dijo “La Maldo”?

Maldonado reveló con estusiasmo que “la próxima semana tengo una reunión con algunas personas muy dedicadas a la televisión y tengo una conversación con ellos para poder tener el canal”.

En esa línea, adelantó que “en marzo voy a hacer una campaña para que todos me ayuden y me apoyen”.

“Tenemos que conversarlo, tenemos reunión con la gente porque la verdad es que quiero hacer un canal”, señaló “La Maldo”, agregando que “estamos en el momento justo porque necesitamos un canal, necesitamos pasarlo bien”.

Asimismo le mandó un tajante mensaje a sus detractores: “El canal va a como dé lugar, aunque me hagan la guerra, aunque me digan vieja facha, aunque me digan que me voy a morir, que me van a matar, el canal va”.