El detalle con el que Pete Davidson aumentó la polémica con Kanye West

En lo que él mismo llamó un “intento por proteger su salud mental”, el actual novio de Kim Kardashian y comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson, de 28 años, abandonó sus redes sociales en el 2018, pero a principios de este mes regresó causando frenesí entre sus admiradores y acumulando en una semana 1.9 millones de seguidores.

Sin embargo, no fue hasta este lunes cuando Davidson publicó un “detalle” en su perfil, que consiste en un enlace que lleva al público a un clip de 10 segundos de la película de 1982 The King of Comedy, que muestra al personaje Rupert Pupkin entregando su famosa frase: “Mejor ser rey por una noche que un schmuck para toda la vida”.

¿Cansado de tanto insulto?

Pete Davidson Instagram @nbcsnl

Aunque Kim solicitó el divorcio de Kanye hace más de un año y ha estado saliendo con Pete desde octubre de 2021, el músico solo comenzó a arremeter contra la pareja el mes pasado, tiempo que ha aprovechado muy bien para decirle al comediante y productor neoyorquino toda clase de improperios, desde “idiota” “hasta basura”.

Davidson no ha reconocido públicamente nada de lo que Kanye haya dicho sobre él o publicado en línea hasta ahora, y cuando el cantante le dijo a los fanáticos que había seguido inmediatamente al cómico, una vez que se enteró, Pete no le devolvió el favor.

Relación de bajo perfil

Kim Kardashian y Pete Davidson (Cortesía)

Hasta los momentos en ninguna de sus publicaciones en las redes sociales, Kim Kardashian ha colocado alguna fotografía con el comediante, incluso, no lo ha mencionado en sus entrevistas recientes.

Se especula que esto lo hace para no enfurecer al temperamental West, quien arremetió contra ella por crear una cuenta compartida de TikTok con su hija de 8 años, North, sin su “aprobación”, lo que sí generó la reacción pública de la modelo y empresaria, quien describió la actitud del rapero como una “obsesión por tratar de controlar y manipular” las narrativas que rodean su divorcio.