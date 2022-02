Esto es lo que sabemos del homenaje que recibirá Vicente Fernández en los Premios Lo Nuestro

La gala de este jueves de los Premios Lo Nuestro 2022 tiene como plato fuerte un homenaje a Vicente Fernández, en el que participarán grandes nombres de la industria de la música latina.

Pepe Aguilar será el productor de este segmento y confesó que se siente muy nervioso por la responsabilidad que le genera conmemorar el legado de uno de los artistas mexicanos más grandes de todos los tiempos.

“Ya he producido otros segmentos, pero no con estrellas tan grandes, está interesante”, dijo Aguilar. “Son las estrellas más grandes de la música mexicana en este momento”.

Constelación de estrellas

Pepe Aguilar Foto: Cuartoscuro

Aguilar está trabajando con Christian Nodal, Ángela Aguilar, Camilo, David Bisbal y Eduin Caz, del Grupo Firme, quienes participarán en el homenaje al ídolo de la música ranchera.

“Camilo no está en la música mexicana pero en lo suyo está hasta arriba; Bisbal siempre... de toda la vida [...] sobretodo la camarería que hay con todos como se notó, mi respeto, es algo que no se paga con nada”, agregó Aguilar. “Por eso estoy nervioso, no les quiero quedar mal, quiero que la música que hicimos le llegue a la gente”.

Grandes éxitos

Vicente Fernández recibirá un merecido homenaje. Foto: Instagram @_vicentefdez

Aguilar mostró en sus redes sociales parte del ensayo con estos artistas, pero aún se desconoce cómo se llevará a cabo el homenaje al Charro de Huentitán, es decir, si cantarán en solitario o se unirán para hacer sonar un popurrí de sus grandes éxitos.

Lo cierto es que se espera que suenen temas como El Rey, Acá entre nos, Por tu maldito amor, Estos Celos, Mujeres divinas, La ley del monte, Hermoso cariño o Volver, Volver.

Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre, dejando un enorme legado en la música ranchera y mexicana, que incluso le puede llevar a ganar dos premios póstumos tras ser nominado en dos categorías, como Álbum del Año Regional Mexicano, por su disco A mis 80, y en Canción Mariachi-Ranchera del Año, por el tema Ya No Insistas Corazón.