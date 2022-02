Gino Costa hizo de cupido y ayudó a su expolola a conseguir pareja: “Aperro si me eligen padrino para lo de la iglesia”

Desde que terminó su relación amorosa hace bastantes años, la periodista Bernardita Middleton y Gino Costa se han vuelto buenos amigos, tanto así, que el comunicador alentó a su nueva pareja a conquistarla, y ahora es su futuro marido.

Cabe recordar que la relación inició en el 2014, mientras ambos trabajaban en “Buenos días a todos”, pero al tiempo después tuvieron una mala ruptura. Sin embargo, según lo publicado por LUN, luego de trabajar en varios despachos juntos, pudieron forjar una amistad.

“Nos odiábamos y nos mandaban a hacer móviles juntos todo un verano. Después se nos pasó, nos hicimos amigos”, comentó la periodista en la entrevista al medio chileno.

El cupido Costa

Posterior a concretar la amistad, Gino le comentó a uno de los productores audiovisuales de TVN, Juan Pablo San Martín, que se la jugara por su ex. Y ahora, luego de 5 años la pareja se encuentra comprometida y se casaran este 11 de marzo.

En la misma entrevista, dieron más datos de cómo se conoció está pareja. El amor no solamente se dio en los pasillos del canal estatal sino que todo comenzó con algunas miradas románticas en Canal 13, donde Bernardita trabajaba en “Alfombra Roja” y en algunas ocasiones se topaba con San Martín.

El productor ya estaba interesado en ella, y acá llegó Gino Costa. El comunicador hizo la magia para que estos tortolitos se juntaran.

Todo comenzó cuando estaban en el Festival de Talca del 2017, en donde Gino tuvo una conversación con JP durante la celebración del evento. “Yo estaba en la barra y se me acerca Juan Pablo y me pregunta si yo aún estaba con la Bernardita. Bien rara la cuestión”, contó Costa.

“Yo le pregunté quién era él porque no lo conocía y se presentó. Me dijo que le encantaba la Berni, pero que no le había hablado”.

Finalmente, le aconsejó que “la única técnica para conquistarla era quererla mucho. Si se lo demostraba, la conquistaba. Me dio buena espina el tipo y le dije que la quisiera”.

Posteriormente, los tres se hicieron amigos y la pareja comenzó a salir el 9 de marzo de ese año, y desde ese entonces son inseparables. “Me pidió matrimonio en noviembre del 2020″, comentó.

¿Costa como testigo de matrimonio?

A pesar de que gracias a los consejos amorosos de Gino la pareja está a nada de dar el “acepto”, el periodista no podrá ser testigo de matrimonio porque “es complicado hacerlo ir a Talca”, ya que la ceremonia se realizará en ese lugar.

Sin embargo, no descartan la idea de que Gino Costa sea el padrino de matrimonio en la iglesia, el próximo 23 de abril, ya que Middleton aclara que “lo queremos ene, nos llevamos súper bien todos”.

“Aperro si me eligen padrino para lo de la iglesia, aunque no soy muy religioso, pero lo hago porque conozco el amor de esta pareja”, terminó por decir el comunicador de TVN.