La llorada eliminación que emocionó a todos en El Discípulo del Chef

Una llorada eliminación se vivió en el último capítulo de El Discípulo del Chef en CHV.

En ese sentido, fue Ennio Carota quien debió anunciar al nuevo eliminado, decisión que estaba entre Joche Bibbó y Vanesa Borghi.

“Hoy estamos en un momento en donde tomamos las cosas mucho más en serio. Porque estamos en la recta final y ya lo dijeron ellos, los errores se pagan ‘caros’. Te equivocas y te vas, no se tiene otra oportunidad”, partió diciendo el chef.

Luego de esto, indicó que Joche era el eliminado del espacio. “Tampoco pudiste llegar en la primera cocina para poder finalizar tu plato. Eres un gran tipo, me encantas, súper buena onda, me encanta tu humor. Por ahí hoy no fue lo suficiente, pero la verdad ha sido un gusto conocerte y compartir contigo, muchas gracias”, expresó Carota.

Tras esto, Joche indicó que “no veo fallas en la lógica de los comensales. Porque di lo mejor que pude y hasta acá podía llegar”.

“llegué como quien dice la frase a buscar cobre y terminé encontrando oro. Estoy más que realizado, más que contento en serio con todos ustedes y con los chefs”, afirmó.

Una llorada despedida

Los demás participantes del programa se notaron visiblemente emocionados por el adiós de Joche.

Y uno de los más afectados fue Bruno Zaretti, quien no pudo aguantar las lágrimas tras la salida del argentino.

Bruno Zaretti (Captura CHV)

Finalmente, Joche señaló que “creo que que aprendí a nadar con todos mis compañeros. Era hora de abandonarlos y dejarlos que sigan ellos en su camino”