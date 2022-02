“Lo pasé súper mal”: María Luisa Godoy recordó quiebre de su primer matrimonio en Socios de la Parrilla

María Luisa Godoy fue la última invitada a Socios de la Parrilla, el programa de Canal 13 conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

En el espacio, el conductor de Lugares que hablan le preguntó a la animadora “¿Te costó volver a encontrar el amor, después de tu separación?”.

“Mucho años después, como seis años después”, respondió Godoy.

Tras esto, la animadora del Festival de Viña del Mar señaló que se casó a los 26 años y que duró “cuatro meses y medio”.

“Nadie sabe, si nunca he hablado de esto en la tele, nunca hablo (...) Antes me dolía, ya no me duele”. indicó.

Luego de esto, afirmó que “lo pasé mal, si al principio lo pasé súper muy mal. Fue doloroso. Pero ya fue hace muchísimos años”, expresó.

Su relación actual

Posteriormente, Godoy contó cómo conoció a su actual esposo, Ignacio Rivadeneira, con quien lleva ocho años de matrimonio y con quien tiene cuatro hijos.

“Éramos amigos, lo conocí cuando era chica y éramos amigos. Y después pasó hartos años, después él se fue a estudiar afuera, volvió, yo estaba terminada. Ahí hubo un reencuentro, pero salimos como amigos primero y después fui diciendo y me empezó a gustar”, relató la periodista.

Finalmente, consultada sobre qué le gustó de él, Godoy afirmó que “es que es muy atractivo porque es muy inteligente. Uno conversa con él y es muy seductor. Tiene una cosa muy atractiva y tiene un humor negro, no es predecible, nada de predecible”.