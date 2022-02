María Luisa Godoy revela los motivos que la llevaron a dudar de su continuidad en Buenos Días a Todos

María Luisa Godoy fue la última invitada en el programa de Canal 13 Socios de la Parrilla, el cual animado por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

““Nadie sabe, si nunca he hablado de esto en la tele, nunca hablo”, señaló la animadora👇https://t.co/Qv9tcrwzp0 — Publimetro (@PublimetroChile) February 25, 2022

En el espacio, la periodista reveló los motivos que la llevaron a cuestionar su continuidad en el matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

Sobre el 2021 que vivió, Godoy indicó que “fue un año difícil. Me costó volver, porque venía de la pandemia. Yo nunca me había tomado el postnatal, era la primera vez que me tomaba el postnatal de seis meses, fui muy feliz. Entonces ya me costó mucho volver. Y fue una adaptación difícil”.

“Debo reconocer que pasaron muchas cosas así como que me hicieron pensar si seguía o no seguía en el matinal. De hecho tuve algunas conversaciones”, expresó.

La animadora precisó que “nunca puse una carta de renuncia, pero sí de repente pensé que se había cumplido un ciclo. Como una etapa”.

En la actualidad

Tras esto, la animadora señaló que se reencantó con el Buenos Días a Todos, afirmando que seguirá en el programa.

En ese sentido, indicó que “me quedo el 2022 en el matinal. Y contenta de quedarme. Y estamos contentos con mis compañeros también, por cualquier suspicacia. Hubo una etapa de adaptación y todo, pero yo sentía que se cumplía un ciclo”.

“Si sentía eso en algún minuto profundamente y debo reconocer que ahora me reencanté y sigo en el matinal”, concluyó Godoy.