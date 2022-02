Natalia Valdebenito recibe mensajes ofensivos tras reflexión sobre la guerra: “Los insultos se los dejo, esos hablan de ustedes, no de mí”

Durante la tarde de ayer la actriz y comediante Natalia Valdebenito hizo un análisis sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que sacó ronchas en Twitter.

“A los hombres no les bastó con acabar con el planeta. Medirse las porongas es siempre más importante que la vida de las personas. El mundo de los hombres. Aquí está. En guerra otra vez. Justo cuando más vulnerable estamos. Justo cuando hay mucho por hacer”.

“Se enojan los onvres cuando les dices que las guerras las hacen los onvres”, continuó en otro tweet.

Acusa insultos

Y bueno, muchos no se ponderan a la hora de hacer las críticas, y la actriz hoy indicó también en su cuenta de Twitter que: “En ningún otro plano de mi vida me insultan como aquí. Me rodeo de respeto y amor. Podría prescindir de este lugar y vivir en mi burbuja, pero asumo que no me pierdo por nada leer a personas que piensan distinto. Los insultos se los dejo, esos hablan de uds. no de mí”.

No obstante, mostró un tuit al que llamó a denunciar, donde un usuario dijo esperar su muerte.