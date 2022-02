Rihanna lució su embarazo en el desfile de Gucci

Rihanna está presente en la Semana de la Moda de Milán, y pese a estar embarazada, muy bien podría desfilar en las pasarelas con las mejores modelos del momento.

La cantante, de 34 años, asistió este viernes al desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán, acompañada por su novio, el rapero A$AP Rocky, y causó revuelo con el atuendo que llevaba puesto luciendo su hermosa barriga.

Rihanna, quien está esperando a su primer hijo con el artista de 33 años, mostró su panza con un look ecléctico.

Pareja elegante

A$AP Rocky y Rihanna en el Milan Fashion Week.

La artista vistió un par de pantalones negros de cuero de tiro bajo, con un dragón chino trepando por la pierna derecha, una pieza de la colección pre-otoño 2022 de Gucci. También usó una pieza de metal al estilo de Cleopatra que abrazaba su cabeza y caía alrededor de su rostro en cuadrados plateados.

Además de dejar su estómago a la vista, la cantante optó por un top corto de manga larga de látex y encaje negro, el dobladillo rozaba la parte superior de su vientre, completando el look con una chaqueta de piel sintética morada, agregando algo de color al conjunto.

Su novio, por su parte, mantuvo su apariencia un poco más estilizada, vistiendo una chaqueta tipo bomber negra y pantalones de cuero. Sin embargo, agregó algo de emoción con sus accesorios, optando por guantes amarillos y un maletín Gucci.

Rihanna no duda en lucir su barriguita

Desde que Rihanna reveló que esperaba un bebé a fines del mes pasado, ha convertido su barriguita en el accesorio más candente, exhibiéndola y eligiendo atuendos específicamente para lucirla.

Su look para el evento Fenty Beauty and Skin, a principios de este mes, fue una clase magistral de vestimenta premamá elegante, ya que la cantante cubrió su vientre con un top personalizado con lentejuelas de la colección Primavera 2022 de The Attico.

“Estoy tratando de disfrutarlo tanto como puedo, y la moda es una de mis cosas favoritas. Estamos desafiando lo que significa estar embarazada y ser madre”, dijo la cantante recientemente a Entertainment Tonight. “A veces puede ser incómodo, por lo que puedes vestirte y fingir”.