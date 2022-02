El drama que vive exCalle 7 Francisco Rodríguez: tiene prohibido regresar a Perú por 5 años

Una compleja situación enfrenta el exCalle 7 Francisco “Pancho” Rodríguez.

Esto luego que el también exPelotón no pudiera regresar a Perú, país en donde vive desde hace unos años.

¿La razón? Una prohibición de volver al país vecino por un plazo de cinco años, tras haber sido detenido en 2021 por participar en una fiesta en medio de las restricciones por la pandemia, hecho por el cual se declaró “profundamente arrepentido” hace unas semanas.

Según consigna el diario El Comercio, Rodríguez señaló en el programa Magaly TV, la firme que “tengo residencia permanente, yo la saqué por lo mismo que siempre he dicho, yo estaba en Perú proyectando mi vida, me enamoré del país, de la gente. Estuve 7 años allá, yo llegué por un año, pero me encantó tanto que decidí proyectar mi vida”.

“Hay gente que me dice: ‘bueno, trabaja allá (Chile)’. No es tan fácil porque que sucede que toco las puertas en algún lugar y me aceptan, tres días después me dicen: ‘Panchito, ya puedes regresar a Perú’. No puedo comprometerme para decir después chau. Todos los días tengo la esperanza que me digan puedes volver”, expresó.

De igual manera, afirmó que “yo no estoy acá pidiéndole un favorcito a Migraciones, les estoy pidiendo que sean justos, que se haga justicia. Estoy en una situación de delincuente, de criminal. No puedo entrar al país por cinco años”.

“Yo todo lo estoy viendo por mi cuenta... No sé si sería pertinente decir que me abandonaron o me dieron la espalda porque finalmente es algo que yo tenía que resolver por mí”, remató Rodríguez.