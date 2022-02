Karol G está grabando para Netflix con Sofía Vergara

Karol G se ha convertido en una de las artistas más importantes de Latinoamérica, que no solamente se ha destacado por su talento en la música sino por ser una persona integral y multifacética, por eso mismo, ahora esta cumpliendo uno de sus sueños y es precisamente el de la actuación, pues hasta el momento la colombiana no había tenido la oportunidad de hacerlo.

Desde hace algún tiempo la cantante nos había adelantado la noticia de que estaría en la pantalla de Netflix “Voy a actuar, tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar, tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso. Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo” afirmó la cantante, añadiendo que estaba muy emocionada porque efectivamente este personaje tenía un proceso y una evolución de este personaje pues interpretará a una de las mulas de “Griselda” como se llama la serie y de la cual Sofía Vergara es protagonista.

Por supuesto todos los fanáticos están esperando con ansias la llegada de esta entrega a la pantalla de nuestros televisores