“La Jani Dueñas me copió descaradamente y le sale falso”: Mariela Sotomayor acusó a la comediante por locución en “La Divina Comida”

Durante estas últimas horas, Mariela Sotomayor se fue en contra de Jani Dueñas por la locución de “La Divina Comida”, en donde la acusa de copiar su estilo para darle la voz en off a “La Divina Comida”.

La polémica se dio en medio de una intervención durante Me Late Prime, en donde la periodista comentó que: “Antes de la pandemia, como a la gente le gustaba tanto mi voz, mi forma de locutear y me la empezaron a copiar en tantos programas…”.

En la misma línea, agregó que: “La Jani Dueñas me copió descaradamente y le sale falso, a aparte que ella lo hace con una cosa media maliciosa que a mí no me gusta”.

Sin embargo, esto no es todo, ya que la comunicadora aclaró que cuando hizo público su reclamo, Jani no se lo tomó muy bien.

“En mis redes escribí un post para ella y le dije ‘deja de copiar mi locución’ y me bloqueó, me borró”.

Finalmente, enfatizó que “en el año 2011 yo instauré una locución mucho más cercana, más de tú a tú y esa locución fue copiada en matinales”.