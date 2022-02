Leo Méndez Jr. decidió darse un descanso de las redes sociales: “No tengo energías ni ánimo para estar aquí”

Hace algunas horas Leo Méndez Jr. tomó la drástica decisión de cerrar sus redes sociales por un tiempo, ya que se encuentra pasando complicados momentos y no se siente con el mejor ánimo para seguir manejando la cuenta como influencer.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el hijo de DJ Méndez comentó que: “Desactivaré mi cuenta debido a la situación difícil por la que estoy pasando. Es heavy como uno en estas situaciones se dan a ver las verdaderas caras de los ‘amigos’. Gente falsa, next”.

“No tengo energías ni ánimo para estar aquí viendo historias de esas personas porque no me interesan ya. Dejaré de seguir como a la mitad de los que sigo. A los demás les agradezco un millón a cada uno de ustedes por sus mensajes de apoyo”, explicó.

En esa misma línea, agregó que “en un futuro cuando vuelva a las redes, haré el trámite de dejar de seguir a los que ya no me interesan. Me dan asco. Por ahora es un hasta pronto y chao de Instagram”.

Leo Méndez Jr. | Fuente: Instagram

No obstante, a esto se le suma la enfermedad que atraviesa su mascota, Aquiles, quien fue diagnosticado con cáncer al corazón por lo que se debe someter a distintos tratamientos médicos, por lo que decidió pedir ayuda en la misma red social.