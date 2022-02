“Me duele mucho”: la emotiva despedida al nuevo eliminado de El Discípulo del Chef

Una nueva eliminación se vivió en el último capítulo de El Discípulo del Chef.

En ese sentido, Sergi Arola fue el encargado de dar a conocer al famoso que dejaba el programa de CHV, decisión que estaba entre Camilo Huerta y Yuhui Lee.

Y el primero de ellos fue finalmente el eliminado del espacio.

“La otra vez me fui llorando y ahora me voy mucho más contento, me voy muy feliz”, partió diciendo Huerta.

“Lo disfruté mucho, Yo soy como esas personas que son como esponjas que le encanta aprender, entonces mientras estaba dirigido por mi chef, para mi era un placer venir al programa, siempre aprender algo nuevo, siempre irme con una idea nueva en la cabeza”, expresó.

Esta es una de las mineseries más exitosas y que puedes recomendar a tus amigos.👇https://t.co/A50C3q8iN0 — Publimetro (@PublimetroChile) February 26, 2022

En tanto, los demás participantes se vieron emocionados por el adiós de Huerta. “El Cami va a hacer falta”, señaló Bruno Zaretti.

Por su parte, Karen Bejarano afirmó que “me duelo mucho la partida de Camilo, muchísimo”.