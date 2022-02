Naya Fácil le depositó 5 millones a su hermana de regalo de cumpleaños: “Perdón lo poco, algún día será más”

Este sábado es un día muy importante para Naya Fácil, debido a que su único familia -según ella- está de cumpleaños, y para celebrar a su hermana, le regaló la suma de cinco millones de pesos.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó el registro del comprobante de transferencia que le realizo a su hermana junto al siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños hermana, sé que no te importa el dinero y me dijiste que no lo hiciera, pero ocúpalo para lo que quieras”.

“Perdón lo poco, algún día será más”, añadió.

Posteriormente, compartió capturas del saludo que le brindó mediante WhatsApp, en donde destacó que “te deje un detalle en tu cuenta”.

“Si necesitas algo tú sabes que todo lo mío es tuyo. Te adoro con la vida completa, eres mi cable a tierra, siempre estaré para ti”, complementó.

Finalmente, aclaró que su hermana sería la “única heredera de sus bienes”.

